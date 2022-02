"Aantonen dat Sport Vlaanderen fout zat": contractverlies steekt bij Isaac Kimeli

Isaac Kimeli heeft er net een stage in zijn thuisland Kenia opzitten, in de buurt van zijn familie. "Het deed deugd om er met iedereen eens goed over te praten", zegt hij. "Ik vond mijn jaar helemaal zo slecht niet, al had ik van Tokio meer verwacht."



Kimeli won vorig jaar zilver op het EK indoor en in mei maakte hij een sterk debuut op de 10.000 meter. Maar op de Olympische Spelen ontgoochelde hij met een 18e plaats op de 10.000 meter. Op de 5.000 meter raakte hij niet in de finale en werd hij 17e. Sport Vlaanderen eist een mondiale top 8.



“Een week voor het EK veldlopen in Dublin had ik een gesprek met de mensen van Sport Vlaanderen", blikt Kimeli terug naar begin december. "Ik kreeg toen al te horen dat de kans groot was dat mijn contract niet zou verlengd worden. Dat zat tijdens het EK uiteraard ook in mijn hoofd."



“Ik kreeg niet echt de kans om er met Sport Vlaanderen over te praten of om mijn tegenargumenten te geven” vervolgt Kimeli. “Ik vind het jammer dat ze zo rechtlijnig beslissen. Op je eerste Olympische Spelen is een top 8 op de lange afstand heel moeilijk.”