Zaak Peng Shuai: WTA is "nog steeds ongerust" ondanks interview: "Willen onderzoek"

"Herhalen: moedige stap"

"Het is altijd goed om Peng Shuai te zien, of dat in een interview is of tijdens de Olympische Spelen", aldus Steve Simon in een bericht op de website van de WTA.

"Hoewel: haar recent interview in persoon verlicht geen enkele van onze bezorgdheden over haar aanvankelijk bericht van 2 november. We herhalen ons standpunt. Peng nam een moedige stap om publiek te gaan met de beschuldiging dat ze seksueel was aangevallen door een hooggeplaatste leider van de Chinese regering."

"Zoals we zouden doen met alle onze spelers wereldwijd, hebben we opgeroepen tot een formeel onderzoek naar de beschuldigingen door de gepaste autoriteiten."

De WTA wil ook een privé-ontmoeting met Peng om het over haar situatie te hebben.

De 36-jarige Peng Shuai beschuldigde begin november de vroegere vicepremier Zhang Gaoli ervan haar te hebben gedwongen tot seks. Kort na die beschuldiging werd haar bericht op het sociale medium Weibo verwijderd en ze leek drie weken lang van de aardbodem verdwenen.

Op 19 december ontkende ze - in een interview in een Chineestalig medium - ooit iemand van seksueel misbruik te hebben beschuldigd. Dat herhaalde ze aan de Franse sportkrant L'Equipe. Peng Shuai, die twee journalisten van L'Equipe ontmoette in een hotel in de olympische bubbel, zei ook dat ze "nooit verdwenen" was.

De zaak veroorzaakte heel wat beroering en onder meer de WTA besliste voorlopig geen toernooien meer in China te houden.