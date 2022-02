Wist je dat de olympische snowboardpistes het werk zijn van een Belg?

Ben Theunissen (26) vertoeft minstens de helft van het jaar in de bergen. In Oostenrijk staat hij aan het hoofd van de pisteploeg in het skigebied van Kühtai.

.

Het liefste wat hij doet? Achter het stuur zitten van zijn gigantische machine.

"De liefde voor zo'n machine is begonnen toen ik als 12-jarige een eerste keer met de familie op skivakantie ging in Oostenrijk. 's Avonds tuurde ik door het raam naar de lichtjes van de machines op de berg", vertelt Theunissen.

Een blitse auto of een snelle motor hoeft hij niet. "Zo'n pistemachine is een smak duurder: makkelijk een half miljoen euro!"