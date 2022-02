Wat moet u onthouden van de Saudi Tour, de Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges?

Wielerliefhebbers kwamen de voorbije dagen ogen tekort: er werd gekoerst in Spanje, Frankrijk en Saudi-Arabië. Welke lessen hebben we geleerd na de rittenkoersen van vorige week?

1. De seizoensopener van Remco Evenepoel

Waar Remco Evenepoel ook koerst: het verwachtingspatroon rond de 22-jarige kopman is altijd immens. Evenepoel had slechts 1 etappe nodig om te tonen waar hij staat: met een splijtende demarrage zette hij de openingsrit in de Ronde van Valencia naar zijn hand. Met die explosieve aanval bewees hij dat de trainingsarbeid van de voorbije maanden rendeert. Zijn veranderde morfologie - let op de bredere dijen - illustreert dat er bijgeschaafd is. Zijn naam werd links en rechts al ingevuld op de erelijst, maar op dag 3 kwam hij zichzelf toch wat tegen op de loodzware gravelaankomst. Daar is dat gravelspook weer, horen we u al denken, maar ondanks zijn kritiek op de grindpaden was Evenepoel niet te beroerd om toe te geven dat (de latere eindwinnaar) Aleksandr Vlasov gewoon te sterk was.

Zijn eerste koersdag had meteen een zege in petto.

Evenepoel zocht niet naar excuses. Meer nog: de nummer 2 in de eindstand schoof zelf zijn werkpunt naar voren. Steile hellingen zijn vooralsnog geen spek voor zijn bek. Wie de komende maanden wil oogsten in het Baskenland en de Ardennen, zal dus nog wat moeten sleutelen. Evenepoel trekt al bij al met een voldaan gevoel naar de Ronde van Algarve (16-20/02) en doet dat ook met een rugzak vol complimentjes. Donderdag en zondag droeg hij meer dan zijn steentje bij in de sprintzeges van ploegmakker Fabio Jakobsen. Het is mee het bewijs van hoe Evenepoel in dit nieuwe seizoen gestapt is: gretig, volwassen, ontspannen, beheerst en nederig.

Remco Evenepoel werd runner-up in Valencia.

2. De eerste massasprints

Elke ploeg wil zo snel mogelijk de nul uitwissen en een snelle man is dan het ideale hulpmiddel om de rekening te openen. Caleb Ewan, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen hebben de druk al van de ketel gehaald bij Lotto-Soudal, Quick Step-Alpha Vinyl en BikeExchange. Ewan was aalvlug op de eerste dag in Saudi-Arabië, maar de overige kansen vielen in het water door een mindere sprintvoorbereiding en een lekke band. Toch ziet het er naar uit dat de Australiër over een (nog) betere trein beschikt en goed gewerkt heeft deze winter. Ook zijn klimcapaciteiten (denk aan Milaan-Sanremo) staan al op punt.

Fabio Jakobsen won twee ritten in Spanje.

In Valencia zat Fabio Jakobsen zaterdag ingesloten, maar donderdag en zondag was hij hors catégorie. Jakobsen kwam met wat extra body uit de winter en de combinatie met Michael Morkov staat nog niet helemaal op punt, maar hij is klaar om er van begin tot eind te staan. Die vlieger gaat ook op voor Dylan Groenewegen. Wie zo laat op het jaar nog van ploeg verandert, heeft meestal een aanpassingsperiode nodig, maar Groenewegen won twee keer in Saudi-Arabië. Een man-tegen-mangevecht met Ewan zat er door omstandigheden niet echt in, maar Groenewegen is terug van weggeweest en voegt peper en zout toe aan de komende sprints.

Ook Dylan Groenewegen kon al twee keer juichen.

3. De opmars van Lotto-Soudal

Anciens als Thomas De Gendt en Victor Campenaerts benadrukten de voorbije weken meermaals dat de sfeer bij Lotto-Soudal opperbest is en dat uit zich nu ook in resultaten. Tim Wellens en Arnaud De Lie blonken in hun vel op Mallorca, de Saudi Tour was helemaal een succesverhaal dankzij Maxim Van Gils. De 22-jarige eindwinnaar van de Saudi Tour bleef opvallend bescheiden na zijn eerste profsuccessen. Dat is ergens ook terecht, want het deelnemersveld was niet om van je stoel te vallen. Tim Declercq zal het ons (hopelijk) niet kwalijk nemen, maar zijn 4e plaats in de eindstand is een teken aan de wand.

Ook Caleb Ewan pikte zijn graantje al mee.

En toch kan de overwinning van de minzame Van Gils niet genegeerd worden. Lotto-Soudal investeert al enkele jaren in de Belgische jeugd en lijkt eindelijk klaar om de vruchten te plukken van die transferpolitiek. Van Gils werd in Saudi-Arabië gegidst in de waaiers door routiniers als Jasper De Buyst, werd geprikkeld door Caleb Ewan (een podiumplaats zou hem sneakers opleveren) en was koelbloedig toen hij zijn kans kreeg. Goed begonnen is half gewonnen. Lotto-Soudal heeft nu al 5 streepjes achter zijn naam. In een sleuteljaar - de licenties voor de WorldTour staan op het spel - kan dat alleen maar de brandstof zijn voor nog veel meer moois.

Aangename kennismaking, Maxim Van Gils.

4. Lotto-Soudal kan nog niet op zijn lauweren rusten

De plaatsjes zijn duur, zeker in de WorldTour. Lotto-Soudal is uitstekend uit de startblokken geschoten in dit scharnierseizoen, maar het heeft de lotto (nog) niet gewonnen. Ook de concurrentie hangt aan de lijn en vooral de gedaantewisseling bij Cofidis valt op. De Franse grijze muis heeft dure vogels en ontgoochelingen als Elia Viviani laten gaan, in de Ster van Bessèges leek het wel bevrijd. Bryan Coquard kon eindelijk nog eens het zegegebaar maken, Benjamin Thomas - nog een nieuwkomer - tekende voor een tweede ritzege en de eindwinst.

Bryan Coquard stond al sinds augustus 2020 droog.

Intermarché-Wanty-Gobert, een andere Belgische ploeg in de gevarenzone, kan ook niet mopperen dankzij de overwinning van Biniam Girmay op Mallorca en ereplaatsen van Kobe Goossens en Alexander Kristoff. Arkéa-Samsic dankt Amaury Capiot voor een eerste boosterprik, TotalEnergies zal ook wel beseffen dat de inhaalbeweging er een van de (zeer) lange adem zal zijn. Vergeet ook het ambitieuze Uno-X niet. De Noorse droomfabriek wil (op termijn) naar de WorldTour en staat er ondanks het vertrek van enkele paradepaardjes ook meteen. De binnenkomer van Tobias Halland Johannessen (22) springt in het oog. De winnaar van de Ronde van de Toekomst won een etappe in de Ster van Bessèges. Wat goed is, komt in de huidige wielersport bijzonder snel.

Benjamin Thomas wisselde Groupama-FDJ in voor Cofidis.

5. Ook corona zal zijn invloed blijven uitoefenen

Iedereen leert stilaan leven met de grillen van het coronavirus, maar ook dit seizoen zal Covid nog altijd meefietsen met het peloton. In de Ronde van Valencia stapten Jumbo-Visma, BikeExchange en DSM vroegtijdig af door besmettingen in de ploeg. Of renners positief getest hebben, werd niet gecommuniceerd, maar zo'n collectieve terugtrekking is altijd een tegenvaller.

In het hedenhaagse wielrennen worden wedstrijdprogramma's minutieus uitgestippeld en berekend. Less is more, hoor je vaak. Frisheid is een sleutelbegrip, maar elke renner wil die koersen die hij heeft uitgekozen, wel in optimale omstandigheden kunnen afhaspelen. Het valt niet uit te sluiten dat potentiële voorjaarsprotagonisten de komende weken het geweer nog van schouder zullen moeten veranderen en voor plan B zullen moeten kiezen. Enkele winterstages, zoals het kamp van Jumbo-Visma, vielen al in het water. Hoe meer de grote afspraken naderen, hoe groter de angst zal worden richting het resultaat van de veelvuldige wissermomenten.