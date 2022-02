Voormalig kunstschaatsster Katrien Pauwels bewondert Loena Hendrickx:"Ze behoort tot de wereldtop"

Pauwels was amper 18 jaar toen ze de eerste keer België mocht vertegenwoordigen op de Winterspelen. In 1984 trok ze met de Belgische delegatie naar Sarajevo.



"De Winterspelen waren een enorme ervaring voor mij als 18-jarige schaatsster. Dat was iets heel groots dat op me af kwam. Ik zal het nooit vergeten."



4 jaar later, in Calgary was Pauwels de enige die voor België naar de Winterspelen afreisde. Dat zorgde voor veel aandacht. "Ze vroegen me vaak waar de rest van mijn team was. Wel I was the team."