Trebel van vergeetput Anderlecht naar basis Lausanne: "Pagina is omgedraaid"

Met een uitleenbeurt van 6 maanden naar Lausanne werd Adrien Trebel eindelijk verlost van zijn uitzichtloze situatie bij Anderlecht. Afgelopen weekend kreeg hij ook zijn eerste speelkans tegen Genève, zijn eerste officiële wedstrijd in 258 dagen. De 1-0-nederlaag kon de pret zelfs niet helemaal bederven.

"Ik heb hard gewerkt om fysiek klaar te zijn", vertelt Trebel in de krant Blick. Hij kwam er nog eens terug op zijn situatie in Brussel. "Ik heb de kans gekregen om met de U21 te spelen in het begin van het seizoen. Zo kon ik wedstrijdritme behouden."

"Ik heb ook veel extra trainingen afgewerkt met mijn personal coach. Dat was niet altijd leuk, maar het zit in mijn natuur om niet op te geven." Met succes, want bij Lausanne kreeg hij al snel een basisplek.

Trebel had ook in België aan de slag kunnen blijven, maar volgens de middenvelder weigerde Anderlecht verschillende aanbiedingen. "Tussen mij en Anderlecht is de pagina omgedraaid", stelt hij.

"Ik denk er niet meer aan en concentreer me 100 procent op Lausanne. Als ik hier zou kunnen blijven, zou het me heel veel plezier doen. Ik neem niemand iets kwalijk bij Anderlecht. Ik heb me altijd goed gedragen en iedereen gerespecteerd. Maar sommige beloftes werden niet gehouden."