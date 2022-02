Titelverdedigster Mikaela Shiffrin valt al na enkele poortjes uit in reuzenslalom

Een anticlimax voor Mikaela Shiffrin op haar eerste wedstrijddag in Peking. De Amerikaanse ster ging op zoek naar een nieuwe gouden plak op de reuzenslalom, maar miste al vroeg in de eerste run een poortje. Op de ijzige piste in China gleed ze even onderuit en zo zat de competitie van de 26-jarige Shiffrin er al na enkele seconden op.