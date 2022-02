"The rock" eist slachtoffers op afdaling: bebloed over finish en zware val

Duitser Schwaiger moet afgevoerd worden na zware crash

Dat de olympische afdaling op de limiet was, was al bij de tweede skiër duidelijk. De Duitser Dominik Schwaiger komt zwaar ten val en blijft even liggen. Hij moet verzorging krijgen en wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. De wedstrijd moest daarvoor een tijdje stilgelegd worden.

Oostenrijker Hemetsberger komt bebloed over de finish

Daniel Hemetsberger was ook een pechvogel. De Oostenrijker kwam in het begin van de afdaling onzacht in aanraking met een poortje en kwam met bloed rond zijn mond over de finish.