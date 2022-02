Saintfiet: "Na Afrika Cup zouden we als helden worden ontvangen, maar vliegtuig kwam niet"

Spelers gemotiveerd met video's van Europees kampioen Griekenland

Dat Gambia de kwartfinales tegen Kameroen bereikte op de Afrika Cup was een stunt en een complete verrassing. In de studio van De Tribune vertelde Tom Saintfiet dat hijzelf en zijn spelers dat toch anders zagen.

"Iedereen was ontgoocheld na de nederlaag tegen Kameroen. Spelers zaten te wenen op het veld en ik heb dagenlang een pijnlijk gevoel overgehouden aan de nederlaag. In ons hoofd was het toernooi echt een week te vroeg gedaan."

Saintfiet had vooraf toch gezegd dat Gambia als debutant op de Afrika Cup naar het toernooi ging om te leren? "Naar de buitenwereld zei ik dat, dat klopt."

Intern vertelde de trainer een ander verhaal, verklapte hij. "Binnen de groep spraken we uit dat we voor de titel gingen. We wisten wel dat die ambitie eigenlijk niet realistisch was, maar zo hebben we stelselmatig het zelfvertrouwen opgebouwd in de groep."

"We toonden video's van de eindzeges van Denemarken in 1992 en Griekenland in 2004 op het EK en van Zambia op de Afrika Cup in 2012. Allemaal onverwachte kampioenen."