Puzzelstukjes vallen in elkaar voor Zweedse Sara Hector op de reuzenslalom

De Winterspelen konden niet slechter beginnen voor Mikaela Shiffrin. Vier jaar geleden was de reuzenslalom nog het enige onderdeel waarop ze goud won, nu viel ze in de eerste run al na enkele seconden uit (zie 'lees ook').

Die eerste run werd gewonnen door Sara Hector, die na een eerste WB-zege in 2014 jarenlang een meeloper was in het circuit. Maar sinds december vallen de puzzelstukjes plots in elkaar voor de Zweedse.

Federica Brignone, goed voor brons in Pyeongchang, moest in de tweede run een inhaalrace rijden, maar ze kwam niet dichter dan tot op 0"28 van het goud. Het brons ging naar de Zwitserse Lara Gut, die sinds haar huwelijk met voetballer Valon Behrami als Lara Gut-Behrami door het leven gaat.

De reuzenslalom lag ook een kwartier stil na een zware crash van Nina O'Brien. Haar schreeuw ging door merg en been, maar volgens mensen van het Amerikaanse team was ze "alert en bij bewustzijn" (zie 'lees ook').