Noa Lang wordt niet geschorst voor rode kaart tegen Gent: "Uitsluiting volstaat"

"De uitleg was dat Noa het handje van de scheidsrechter had geraakt", zei Charles De Ketelaere na afloop van de kraker tegen KAA Gent.



Noa Lang begreep zelf ook niet waarom hij in de 96e minuut nog met een rood karton de douches werd ingestuurd.

De Nederlandse winger had voorafgaand aan de rode kaart wel veel misbaar gemaakt nadat zijn ploegmakker Eder Balanta enkele seconden eerder een 2e gele kaart had gekregen.

"Ik deed helemaal niks, hoe kan dit?”, foeterde Lang op weg naar de kleedkamer.



Een schorsing krijgt Lang dus niet voor de rode kaart. "De uitsluiting volstond", klinkt het vanuit het Referee Department. En daarmee is de kous af.