NBA: Chicago moet koppositie in Oosten afstaan, omdat Embiid weer 40 punten maakt

DeRozan deed er alles aan om de 20e nederlaag van het seizoen te vermijden, met naast 45 punten ook nog 9 rebounds en 7 assists. Maar hij miste zijn maatje Zach LaVine, die out is met rugpijn.



Zeker met een beresterke Joel Embiid aan de overzijde, goed voor 40 punten, 10 rebounds en 3 assists. De 27-jarige center was voor een 7e match dit seizoen goed voor minstens 40 punten, waarmee hij solliciteert naar de trofee van reguliere MVP. Met 53 zeges blijven de Sixers 5e in het oosten.



"We moesten winnen, ik wist dat ik er moest staan, maar ik deed het niet alleen", verwees Embiid naar de teamprestatie. Onder meer Tobias Harris (23 ptn, 8 rbs) zorgde voor de nodige ruggensteun.



De nieuwe koploper in het oosten is Miami. Dat kwam gisteravond niet in actie, maar The Heat hebben 1 zege meer op de teller.



Brooklyn leed een pijnlijke 8e nederlaag op een rij, daar zit natuurlijk de blijvende afwezigheid van Kevin Durant (knie) en James Harden (dij) voor tussen. In Denver werd het 124-104. Tot de rust (75-76) ging het gelijk op, maar daarna zakte het shotpercentage van de Nets bedroevend.



MVP Nikola Jokic maakte andermaal het verschil met zijn 14e triple-double van het seizoen (27 ptn, 12 rbs, 10 ass).