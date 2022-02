Goud na kankerdiagnose en veelbesproken Chinese climax in shorttrack: dit waren de verhalen van de dag

1. Ireen Wüst schaatst zichzelf nog meer de legende in met 6e gouden medaille

Ze is de eerste atlete ooit die op 5 verschillende Winterspelen wint. Op de lijst met meest succesvolle wintersporters aller tijden was ze al de beste schaatsster, maar met 6 keer goud neemt ze nog wat meer afstand van Claudia Pechstein.

Ireen Wüst heeft op haar 35e voor de 3e keer goud veroverd op de 1.500 meter. De Nederlandse moest vrij vroeg in actie komen, maar het was meteen duidelijk dat ze een begenadigde dag had. Met 1'53"28 schaatste ze zowaar een olympisch record.

2. Zware crashes in het alpineskiën: slachtoffers Schwaiger en O'Brien afgevoerd naar het ziekenhuis

Bij de mannen verliep de olympische afdaling niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op het gevaarlijke parcours met als bijnaam "The Rock" kwamen enkele skiërs ten val. De Duitser Dominik Schwaiger crashte zwaar en bleef even liggen. Hij moest verzorging krijgen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De wedstrijd moest daarvoor een tijdje stilgelegd worden.

"The rock" eist slachtoffers op afdaling: bebloed over finish en zware val

O'Brien werd op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de Amerikaanse ploeg gaf snel geruststellend nieuws. "Ze is bij bewustzijn. Ze zat er zelfs mee in dat ze de wedstrijd zo lang heeft opgehouden. Ze wou ook weten hoe snel ze ging. Wat een bikkel!"

Bij de vrouwen was het Nina O'Brien die stevig onderuit ging op de reuzenslalom. O'Brien nam risico's om alsnog op het podium te belanden, maar plots ging het mis: vlak voor de finish onderuit en verdraaide haar linkerbeen. Een ijzige schreeuw weerklonk over de piste.

3. Pas kanker overwonnen en nu goud in de slopestyle: het mooie verhaal van Max Parrot

De gouden medaille in het snowboard slopestyle ging bij de mannen naar Canada. Niets speciaals, zou je denken, maar dat is het verhaal van winnaar Max Parrot wel. Drie jaar geleden werd er kanker bij hem vastgesteld.

In 6 maanden tijd kreeg Parrot 12 behandelingen met chemotherapie. "Ik ben door de hel gegaan. Voor het eerst moest ik mijn snowboard in de kast zetten. Ik voelde mij als een leeuw in een kooi."

Maar het werd dus een verhaal met een happy end, want Parrot werd niet alleen een winnaar in het leven, maar ook weer in de sneeuw. In de slopestyle, niet eens zijn specialiteit, verraste hij vriend en vijand met goud.