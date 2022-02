De top 8 voor de top 4: dit is het speelschema richting de Champions' play-offs

Opmerking: de speeluren van speeldag 31-34 liggen nog niet vast. Bij de oplijsting hebben we de huidge top 8 geanalyseerd.

De kalender in een notendop:

1. Union - 60 punten

Leider Union heeft zijn examenperiode al achter de rug en sloot het recente vierluik tegen RC Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp af met 10 op 12.

Wie zuiver kijkt naar de volgende opponenten, zou kunnen opperen dat de komende affiches kinderspel zijn.

Union trekt nog naar Charleroi, maar ontmoet voor het overige geen teams meer die nog in de running zijn voor de Champions' play-offs.

Meer nog: op Charleroi na treft het alleen maar teams uit de huidige rechterkolom.

Is het broodje gebakken of loert decompressie of onderschatting om de hoek?