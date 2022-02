David Goffin worstelt met vertrouwen: "Ik weet niet meer hoe ik aan een match moet beginnen"

Australian Open: uitgeschakeld in de 1e ronde.

ATP-Montpellier: uitgeschakeld in de 2e ronde.

ATP-Rotterdam: uitgeschakeld in de 1e ronde.





David Goffin (ATP-47) krijgt het goede ritme de laatste weken niet meer te pakken. In Rotterdam stond onze landgenoot vandaag al na 29 minuten een set in het krijt tegen de Australiër Alex De Minaur (ATP-34). 6-0 en 6-3 was het verdict.





"De Minaur was geen evidente tegenstander in een eerste ronde", reageerde Goffin na afloop. "Een wedstrijd tegen hem is ook des te lastiger als je met een acuut gebrek aan vertrouwen kampt."

"Ik weet al een tijdje niet zo goed hoe ik aan wedstrijden moet beginnen. Ik begin soms te slap en soms te agressief of te gespannen. Tegen een speler van dit kaliber betaal je gemaakte fouten cash. De tweede set verliep beter, maar op dat moment was het al te laat."

Maar Goffin geeft niet op. "Ik moet geduld hebben. Als ik enkele keren win, zal het vertrouwen snel terug zijn. Dat hoop ik toch."