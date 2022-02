Biatlete Lotte Lie is ontgoocheld na 45e plaats: "Slecht gevoel op de schietbaan"

Lotte Lie is de eerste Belgische vrouw die in het biatlon deelneemt aan de Spelen. "Binnenkort zal ik daar wel trots op zijn, maar daar heb ik vandaag niet aan gedacht."

Lie had immers een baaldag, waarbij ze 4 fouten maakte op de schietbaan en zo de straftijd opstapelde. Uiteindelijk zat er niet meer in dan een 45e plaats. "Niet het gewenste resultaat."

"Ik ben heel teleurgesteld over mijn schieten. Ik weet dat ik beter kan. Vandaag had ik een slecht gevoel op de schietbaan. Ik had geen controle over mijn geweer. Soms gebeurt dat gewoon, het lag zeker niet aan de wind. Het is gewoon niet leuk dat dit nu net gebeurt op de Olympische Spelen."

Na twee schietsessies had Lie al drie fouten gemaakt. "Toch probeerde ik nog ervoor te gaan en ervaring op te doen voor de volgende wedstrijden. Ik zal nooit opgeven."

Vrijdag staat de 7,5 km sprint op haar programma, zondag de 10 km achtervolging en helemaal op het einde de 12,5 km massastart, waar enkel de beste 30 biatletes aan mogen deelnemen. "Na het resultaat van vandaag wordt het heel moeilijk om nog deel te nemen aan die wedstrijd. Maar daar wil niet te veel aan denken."



De overwinning op de 15 kilometer ging naar de Duitse Denise Herrmann, die in een zenuwachtige wedstrijd op de schietbaan de stress het beste onder controle kreeg. Op de spelen van Sotsji won Herrmann nog brons... in het langlaufen. Zilver was voor de Franse Chevalier-Bouchet, brons voor de Noorse Røiseland.