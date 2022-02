BEKIJK: Hanne Desmet stunt met finaleplaats op 500 meter, dankzij flinke dosis geluk

Hanne Desmet had in de kwalificaties al wat geluk toen ze met een van de beste verliezende tijden werd opgevist. In de kwartfinale leek ze niet mee te doen voor de top 2, want Desmet hing lange tijd aan het rekkertje.

Maar plots ging de Koreaanse voor haar onderuit. Desmet gooide op de finish haar schaats nog net voor de Russin Prosvirnova, maar die werd achteraf nog gediskwalificeerd.

Veel tijd om te recupereren had Desmet niet, want de halve finale kwam er al snel aan. Ze wrong zich in de tweede positie, die uitzicht gaf op de finale. Maar in de slotronde kwamen de Chinese vrouwen in haar rug fel opzetten.

Desmet kwam ten val en de finale leek gaan vliegen, maar uit de beelden werd duidelijk dat een concurrente haar had aangetikt, waardoor Desmet werd opgevist voor de finale.