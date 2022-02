"Het leven als gouden medaille": Max Parrot overwint eerst kanker en verovert daarna snowboardgoud

3 jaar geleden viel de hemel op het hoofd van Max Parrot. De Canadese snowboarder had nog maar net zilver veroverd op de Winterspelen toen er lymfeklierkanker bij hem werd vastgesteld.

In 6 maanden tijd kreeg Parrot 12 behandelingen met chemotherapie. "Ik ben door de hel gegaan. Voor het eerst moest ik mijn snowboard in de kast zetten. Ik voelde mij als een leeuw in een kooi."

Maar de behandelingen sloegen aan en Parrot greep toch terug naar zijn snowboard. Zijn reis van kankerpatiënt tot olympisch sporter documenteerde hij zelf in "Life as a gold medal".

En het werd dus een verhaal met een happy end, want Parrot werd niet alleen een winnaar in het leven, maar ook weer in de sneeuw. In de slopestyle, niet eens zijn specialiteit, verraste hij vriend en vijand met goud.

"Mijn strijd tegen kanker heeft mijn leven veranderd", vertelt Parrot. "Vroeger vond ik het leven vanzelfsprekend, maar nu niet meer. Elke keer dat ik op mijn snowboard sta, geniet ik er nu meer van. Het is fantastisch dat ik mijn passie elke dag kan beleven."