Undav na aansteker-incident: "De Antwerp-fans zijn een beetje gek, daar houd ik wel van"

Spitsbroeder Dante Vanzeir was dan weer minder te spreken over het gedrag van de thuisfans. "Het is schandalig dat er zo gereageerd wordt, maar dat hoort er soms bij zeker."



"Wij vieren gewoon ons doelpunt en krijgen dan plots aanstekers naar ons hoofd gegooid. De supporters kunnen ze dan beter naar hun eigen spelers gooien, want wij doen gewoon onze job.



"De emoties spelen natuurlijk mee en in Antwerp zijn de supporters heel passioneel. Je weet dat zoiets hier dan wel kan gebeuren", sloot de Belgische aanvaller af.