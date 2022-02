Thibaut De Marre wordt gedubbeld en mag skiatlon niet afmaken: "Toch vertrouwen opgedaan"

De 23-jarige De Marre noemde de olympische langlaufpiste de zwaarste die hij ooit zag. Hij ging met startnummer 66 van start en moest na enkele kilometers al de top 50 laten gaan. De Marre liep nooit echt in beeld, hij kwam aan het tussenpunt na 20 km als 44e door op meer dan 7 minuten van koploper Aleksandr Bolsjoenov. Even verderop werd De Marre gedubbeld en werd hij uit de race gehaald. Het goud was voor de Russische topfavoriet Bolsjoenov, voor zijn landgenoot Denis Spitsov en de Fin Ivo Niskanen. De Marre komt in Peking nog in actie op de sprint, 15 km klassieke stijl en 50 km vrije stijl.

"Ik heb vertrouwen opgedaan in historische race"

Thibaut De Marre proefde voor het eerst van een olympische wedstrijd. "Ik voel me bevrijd na deze race. Er is toch een druk weggevallen", zei onze landgenoot nadat hij na ruim 20 kilometer gedubbeld werd in de skiatlon in Zhangjiakou.

"Ik kon de wedstrijd helaas niet beëindigen, want de koplopers zetten me op een ronde. Ik moest dan ook stoppen. De voorsprong van de beste atleten vandaag is volgens mij du jamais vu. Ik heb de indruk dat ik een historische race heb meegemaakt."

"Eigenlijk voelde ik me wel goed op de piste, die ook volgens andere deelnemers heel lastig is. Ik heb goed gelanglauft en ben blij dat ik het parcours heb weten te bedwingen. Tijdens de 15 km klassiek voelde ik me goed. Ik heb toch vertrouwen opgedaan voor de komende wedstrijden." Dinsdag komt De Marre al opnieuw in actie op de sprint vrije stijl.