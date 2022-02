Shimisi en Mi Le, ofwel Smith en Miller: niet iedereen in China juicht voor hun "nationale" ijshockeyteams

Ook in het kunstschaatsen krijgt de Chinese Zhu Yi bakken kritiek. Op sociale media kreeg de genaturaliseerde kunstschaatsster negatieve reacties over zich heen over haar prestaties op de Winterspelen.

De in de Verenigde Staten geboren Zhu Yi fnuikte de Chinese medaillekansen in de landencompetitie. Haar tegenvallende korte kür leverde China het laagste aantal punten op van alle deelneemsters.

Ook freestyleskiester Eileen Gu, ook geboren in de VS, werd niet door iedereen in China aan de borst gedrukt, al keerden velen hun kar na haar gouden medaille in de Big Air-competitie.