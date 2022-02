Mathias Vosté: "Als ik top 8 of 10 kan schaatsen, mag ik heel tevreden zijn"

"Over het schaatsen kan ik niet klagen, maar daarnaast voelde ik me de laatste dagen wel iets minder", vertelde Vosté na een training op het olympische ijs. "Fysiek dan. Ik probeer daar niet te veel mee te zitten en doe gewoon mijn ding op het ijs. Ik zoek de positieve dingen op, niet de negatieve."

"Het is echt een indrukwekkend stadion, heel mooi. Het ijs ligt goed dus we gaan mooie tijden zien."

Vosté heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. Na het EK was hij op zoek naar antwoorden. "Die heb ik niet gevonden. Ik weet niet echt waarom het daar niet helemaal liep. Dat was een beetje pech. Ik probeer er niet meer echt mee bezig te zijn want wat ik daarvoor deed was wel heel goed."

"Ik heb niets veranderd sinds dan. Ik wilde niet beginnen te twijfelen. Ik ben nu uitgerust ook en ik heb er vertrouwen in. Als het goed gaat, gaat het goed."