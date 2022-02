Mark Cavendish maakt volgende week zijn comeback na crash in Zesdaagse van Gent

Een klaplong en enkele gebroken ribben: dat was de balans van de crash van Mark Cavendish op de slotdag van de Zesdaagse van Gent.

Op dat moment was het nog niet zeker dat Cavendish bij Quick-Step zou blijven, maar vanuit zijn ziektebed tekende hij toch een nieuw contract voor een jaar.

Door de zware verwondingen leek het alsof Cavendish pas veel later in actie zou komen dit seizoen, maar uiteindelijk heeft hij voldoende trainingen kunnen afwerken om donderdag van start te gaan in de Ronde van Oman.

Deze rittenkoers van 6 dagen biedt heel wat kansen voor sprinters. In 2011 won Cavendish er zijn enige zege in zijn 3 deelnames. Na de Ronde van Oman blijft de 36-jarige Brit meer dan waarschijnlijk in het Midden-Oosten, voor de UAE Tour die op 20 februari van start gaat.