LeBron James leidt de LA Lakers bij terugkeer meteen voorbij de New York Knicks

Na 5 wedstrijden aan de kant te hebben gestaan met een knieblessure verscheen LeBron James vannacht eindelijk opnieuw op het parket in het Staples Center.



Het was een kwaliteitsinjectie die broodnodig bleek, want na de reguliere speeltijd stond er zowaar een 111-111-stand op het bord tegen de Knicks. Het sein voor 'King James' om nog maar eens op te staan en de felbevochten 122-115-zege in de verlengingen over de streep te trekken.



James klokte uiteindelijk af op 29 punten, 13 rebounds en 10 assists. Al blijven de Lakers in het Westen wel hangen op een teleurstellende 9e plek.

