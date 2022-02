Genaturaliseerde Chinese kunstschaatsster afgemaakt op sociale media na val

Op het sociale medium Weibo kreeg de kuntschaatsster bakken kritiek te slikken. In amper enkele uren had de hashtag "Zhu Yi is gevallen" meer dan 200 miljoen views, waarna hij werd afgesloten. Een andere hashtag "Zhu Yi verknoeide het" haalde ruim 80 miljoen views.

De Chinezen spaarden hun kritiek op de prestatie van Zhu Yi dus allerminst en velen plaatsten ook vraagtekens bij de beslissing om haar te verkiezen in de selectie boven landgenote Chen Hongyi.



"Ik begrijp niet waarom zo iemand de toestemming krijgt om China te vertegenwoordigen", viel er onder meer te lezen. "Dit is een schande", schreef iemand anders.



Zhu Yi, die na afloop van haar wedstrijd toegaf "dat ze gespannen en nerveus was", werd in 2002 geboren in Los Angeles. Ze besloot in 2018 voor China uit te komen. Haar vader, Zhu Songchun, is een specialist in artificiële intelligentie (AI) en keerde in 2020 terug naar China om er een gereputeerde instelling te leiden.



De olympische selectie van Zhu Yi wordt nu gelinkt aan de terugkeer van haar vader. China voert al enkele jaren een beleid waarbij Chinese experts die in het buitenland actief zijn, worden aangemoedigd om terug te keren zodat ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van strategische industrietakken zoals AI.