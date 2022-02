De 5.000 meter schaatsen bij de mannen leverde met Nils van der Poel de verwachte olympische kampioen op. Maar de Zweed moest tot het gaatje gaan om zijn favorietenrol waar te maken. De ontlading was dan ook enorm. Hij vierde dat moment door een camera van een fotograaf over te nemen en zelf foto's te pakken van wat er rond hem in de National Speed Skating Oval gebeurde.