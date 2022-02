Duitse topfavoriet Johannes Ludwig glijdt eindelijk naar goud op rodelbaan

De Italiaan Dominik Fischnaller eindigde op bijna een seconde derde. Het rodelgoud bij de eenzitters is zo weer voor Duitsland. In 2018 won de Oostenrijker David Gleirscher, nadat Felix Loch een 3e olympische titel op een rij had laten schieten. De Duitser viel in de slotrun in 2018 terug van 1 naar 5, vandaag was Loch 4e.



Voor Duitsland was het de 11e keer in 16 Olympische Spelen dat het rodelgoud bij de mannen die kant uitgaat.



Ludwig was dit jaar dominant in de algemene wereldbeker met 5 zeges. Na zijn brons in PyeongChang was dit goud, waarbij hij met 133 km/u sleede, de kroon op zijn carrière.



Het is zijn eerste individuele titel op een groot kampioenschap. Op EK's, WK's en Spelen was het altijd net niet. In 2018 was hij wel ook goed voor goud per team.