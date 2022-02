Dubbel gevoel bij Bart Swings na 7e plek op 5.000m: "Had op iets meer gehoopt"

Bart Swings was niet helemaal tevreden over zijn 7e plaats in 6'16"90 op de 5 km, zijn eerste race in Peking. "Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel op iets meer had gehoopt", vertelde hij na zijn schaatsduel met de olympische kampioen Nils van der Poel.

Het begin van zijn wedstrijd was nochtans goed: "Ik begon volgens het plan en schema. Ik wist ook dat Nils halfweg de wedstrijd de bovenhand ging nemen. Het was het plan om mijn karretje aan te hangen, maar dat deed ik niet op een efficiënte manier", was Bart Swings eerlijk voor de Sporza-camera.



"Ik probeerde te versnellen, maar bleef niet echt in mijn techniek. Dan wordt het zwaar, dat was duidelijk."



De eerste rondjes bleef hij 29 laag en zag het er netjes uit: "Het begin was zeker niet slecht. Het voelde goed volgens plan. Ik denk dat het fysiek ook wel klopte. Maar ik ging toch in een soort van "fighter modus", daar laat ik het liggen."



Coach Martin ten Hove noemde de 5.000 meter een meetmoment. Wat heeft Swings gemeten? "Ik denk dat ik gewoon goed schaats en fysiek ook wel in orde ben. Daar moet ik tevreden mee zijn. Dat goede gevoel neem ik mee. Het is niet rampzalig, maar je kijkt altijd naar boven. Ook op de 5 km."



"Ik denk dat er meer in zat, maar het was zeker niet slecht. Je mag ook niet ontevreden zijn met een top 8-plaats."



Maar het dubbel gevoel overheerst: "Ik kom altijd voor meer en weet dat er in de 5 km ook mooie dingen voor mij weggelegd zijn. Het was niet mijn beste 5 km van het seizoen, maar het was ook niet makkelijk vandaag. Veel jongens gingen op het einde kapot."

Hoe beleefde Swings de triomf van Van der Poel? "Hij heeft een sterke rit gereden, maar toch kwam het nog nipt uit. Ik denk dat hij met een groter verschil had willen winnen, maar winnen is winnen."



Swings doet in Peking ook nog de 1.500m, de 10.000m en de massastart. Op dat laatste nummer haalde hij 4 jaar geleden zilver. "De massastart is helemaal niet te vergelijken met de 5 km. De dingen die ik vandaag moet meenemen is dat het fysiek en schaatstechnisch goed zit. Ik heb nog alle vertrouwen in de komende wedstrijden en zeker in de massastart."

Bart Swings: "Ik zit met een dubbel gevoel"

Coach Swings: "Er had meer ingezeten en dan ben je niet tevreden"

Martin ten Hove, de coach van Bart Swings, deelde het dubbele gevoel van zijn poulain: "Je weet dat er meer in had gezeten en dan ben je niet tevreden."



"Het eerste deel van de race verliep goed. Je weet dat Van der Poel op een gegeven moment gaat komen en dan moet je daar eigenlijk vanuit de rust of de juiste techniek weten op te reageren."



"Dat is niet gelukt en dan krijg je het op zo'n cruciaal moment in de race zwaar."



Wat heeft Ten Hove geleerd uit dit "meetmoment"? "Je kunt zien dat Bart hartstikke fit is en hartstikke goed, omdat hij op de vechtstand nog een heel eind komt. Had het echter beter uitgepakt, dan zit er gewoon veel meer in."



De coach heeft wel begrip voor hoe Swings geschaatst heeft: "Het is heel moeilijk om - als je weet dat iemand hard onderdoor gaat komen - bij je techniek te blijven en rustig te blijven. Dat dat vandaag niet echt gelukt is, is wel jammer."



"We zagen het tijdens de race gebeuren. Hij trainde de hele week als een trein en dan zie je vandaag op een gegeven moment wel dat het technisch niet helemaal is zoals het zou moeten zijn. Dan is het moeilijk om bij te sturen voor hem, want je zit nu eenmaal in een bepaalde slag."



"Dit zijn tactisch-strategische dingen die allemaal op hun plek moeten vallen om mee te doen voor de medailles. En dat had ook gekund."



Er is geen man overboord. "We zijn tevreden met zijn vorm, die hoeft zijn zelfvertrouwen helemaal niet aan te tasten. En daar ben ik ook niet bang voor."



Van der Poel: "Bart heeft me goed geholpen"

Van der Poel gaf toe dat Swings hem in het begin op weg hielp: "Dat is zeker. Ik had een paar goeie wissels met Bart, hij met mij ook. Hij was sterker dan ik dacht. Ik was blij om met hem een paar te vormen."



De Zweed weerstond aan de druk van de topfavoriet: "Maar ik leg mezelf ook al heel veel druk op. Je moet er wel mee om kunnen, maar het was duidelijk wat ik vandaag wilde doen. De uitslag kan je niet beïnvloeden, wel je eigen race."