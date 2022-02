Bekijk: Zoi Sadowski pakt historisch goud voor Nieuw-Zeeland in spannende slopestylefinale

De gouden medaille in de slopestyle bij de vrouwen is voor Nieuw-Zeeland. Zoi Sadowski, een van de topfavorieten, bleef koel en sprong met de laatste run nog naar plek 1. Het is voor het land de allereerste gouden plak op de Winterspelen. Het zilver was voor de Amerikaans Julia Marino en het brons voor Tess Coady uit Australië.