Armand Marchant laat de super-G schieten door lichte enkelblessure

Marchant is de beste Belg in het alpineskiën. Hij zou in Peking deelnemen aan drie onderdelen te beginnen met de super-G op dinsdag, maar hij heeft nu besloten om die competitie te laten schieten.

"Deze beslissing werd genomen in overleg met zijn coach en het medische team van het BOIC", klinkt het. "Hij heeft een lichte blessure aan zijn linkerenkel die hij al opliep voor het vertrek naar China."

De focus van Marchant zal nu dus volledig liggen op de slalom en de reuzenslalom, de twee competities waar voor hem de grootste sportieve kansen liggen.

Later vandaag geeft Marchant nog meer uitleg bij zijn keuze op een persmoment in Peking.