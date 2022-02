Trainer Martin ten Hove over Bart Swings: "Hij straalt vertrouwen uit"

"Bart is er klaar voor", vertelde Martin ten Hove met overtuiging. "Gisteren was hij aan het trainen en we kregen er als coaches zelf ook energie van om te zien hoe hij hier aan het schaatsen is."

Heeft hij Bart Swings al eerder zo goed gezien? "Hij is al jaren fysiek goed, maar je kan zien dat hij nu ook vertrouwen heeft in zijn techniek. Dat straalt hij ook heel erg uit. Naar Heerenveen gaan heeft een groot verschil gemaakt voor hem. Dat heeft hij zelf ook al gezegd. Het pakt heel goed uit."

"Hij begint met de 5 kilometer en daar zijn er eigenlijk geen verwachtingen. Hij is een outsider, maar hij mag lekker gaan racen."



"Het niveau ligt er erg hoog. Er zijn misschien wel 10 mannen die daar strijden voor de medailles. Hij kan de race van zijn leven rijden en toch nog 8e worden. Maar hij mag ambitieus zijn want hij voelt dat hij goed is."

"5 kilometer is ook een heerlijke afstand om de baan te leren kennen. De massastart is echt het grote doel, helemaal op het einde. We gaan hier met Swings voor het toetje."