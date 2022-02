Snowboardvedette Shaun White (35) houdt er na Peking mee op: "Fysiek gaat het niet meer"

White maakte zijn afscheid bekend voor zijn eerste optreden op zijn vijfde Winterspelen. "Ik geniet hier van ieder moment. Dit wordt mijn laatste toernooi, dat maakt het heel speciaal", klinkt het berustend en vol passie.



De opvallende Amerikaan, ook een succesvol zakenman, pakte in de halfpipe goud in Turijn 2006, Vancouver 2010 en PyeongChang 2018. In Sotsji 2014 was hij vierde.



Het scheelde geen haar of White had zijn gedroomde afscheid niet kunnen beleven. Door blessures en een coronabesmetting dreigde hij naast een plek in de Amerikaanse ploeg te grijpen.



Pas vorige maand veroverde White een ticket voor China met een derde plaats op de Wereldbeker in Laax, in Zwitserland.



De Amerikaan zegt als gevolg van zijn fysieke problemen tot dit besluit te zijn gekomen. "Ik nam deze beslissing, toen ik deze winter in Oostenrijk trainde, waar de pipe niet in de beste staat was: mijn enkel en knie deden pijn en ik blesseerde ook mijn rug. Het was een lastige periode."



"Ik raakte verdwaald op de pistes, ik zat op een kabelbaan die me naar een station bracht dat bijna ging sluiten. Toen zei ik tegen mezelf: "Dit is een teken, ik stop." Het was een emotioneel moment, ik weende, maar was tegelijkertijd ook blij."



De snowboardkampioen liep gisteren met "Team USA" mee het stadion in bij de openingsceremonie van de Spelen.