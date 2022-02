Shorttrackster Hanne Desmet stoot als laatste door naar kwartfinale 500m

Hanne Desmet startte als 4e (van 4) in de 8e en laatste reeks. De top 2 en de 4 beste derdes mochten door.



Desmet was benadeeld omdat ze als vierde moest starten, maar dankzij een ultieme inspanning in de slotronde eindigde ze derde. Haar tijd van 43"702 volstond net om met de traagste verliezende tijd mee te gaan naar de kwartfinales op maandag. Dan zijn er 5 races van 4. Dan zijn er ook de halve finales en de A- en B-finale.



De zege in de race was voor de Amerikaanse Kristen Santos in 43"579, voor de Russin Elena Seregina (43"605), Desmet ging in de laatste bocht de Poolse Nikola Mazur (43"732) voorbij.



De 500 meter is niet de favoriete afstand van Desmet, die de laatste maanden de nodige fysieke perikelen moest overwinnen. Op het WK in 2021 eindigde ze 2e op de 1.000 meter, op het WK 2019 was ze 5e op de 1.500 meter.