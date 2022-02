Record: Duitse schaatsster Claudia Pechstein (49) is 1e vrouw op 8 Winterspelen

Pechstein is een icoon van de Duitse schaatssport, gisteren mocht ze ook de Duitse vlag dragen. De veterane kwam vandaag met een brede glimlach over de streep, al leverde haar tijd van 4'17"16 pas de 20e en laatste plaats op.



Uitgerekend vandaag schaatste winnares Irene Schouten het olympische record van Pechstein van Salt Lake City 2002 (3'57"70) van de tabellen. De Nederlandse won in 3'56"93.



De enige andere atleet die aan 8 Winterspelen deelnam, is de Japanse schansspringer Noriaki Kasai.



Pechstein maakte haar debuut op de Winterspelen van Albertville in 1992. Zij is de meest succesvolle Duitse atlete op de Winterspelen met 5 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles.



Pechstein was goed voor goud op de 5.000m in 1994, 1998 en 2002. In Salt Lake City won ze ook de 3.000m. In 2006 stak ze de achtervolging op haar naam.