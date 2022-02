Net geen finaleplek voor degelijke Evy Poppe in de slopestyle: "Een leermoment"

Het verhaal van hoe Evy Poppe op de Spelen geraakt is, is intussen genoegzaam bekend. Maar de 17-jarige liet de controverse niet aan haar hart komen en toonde als eerste Belgische die in actie kwam in Peking dat ze beschikt over stalen zenuwen.

Stalen zenuwen en een dosis snowboardtalent want Poppe zette twee degelijke runs neer, zonder grote fouten. In haar eerste run leek ze zich op een jump wel plots te bedenken. Ze sprong gewoon rechtdoor maar met haar uiteindelijke score van 47.08 stond ze op plek 13.

Dat was een plaatsje te weinig voor de finale en dus pakte ze in run twee uit met een frontflip. Ze verbeterde haar score fors tot 56.80 en kwam daarmee op de 12e en laatste finaleplaats terecht.

Maar Poppe kon niet lang genieten van die fictieve finaleplaats. Ze werd uiteindelijk 14e. En kwam wel bijna 9 punten tekort voor die plek in de top 12.

Op de Olympische Jeugdspelen van 2020 en op het WK voor junioren van 2021 behaalde Poppe nog goud in de slopestyle. In Peking komt ze ook nog in actie op de Big Air.