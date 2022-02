Maxim Van Gils steekt eindwinst Saudi Tour op zak, winst slotrit is voor Dylan Groenewegen

Dylan Groenewegen is de eerste renner dit seizoen die zijn teller op 2 zeges kan zetten. Lotto-Soudal had gehoopt te scoren met Caleb Ewan, maar die had pech in de slotfase. Meer dan een troostprijs voor de Belgische ploeg is de eindwinst voor Maxim Van Gils, die nooit in gevaar kwam.