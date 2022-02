Kameroen grijpt brons op Afrika Cup na straffe comeback tegen Burkina Faso

Na de 0-1-nederlaag tegen tegen Egypte in de halve finale moest gastland Kameroen zich proberen troosten met winst in de kleine finale. Daarin trof het Burkina Faso, dat de voorbije weken vriend en vijand had verrast en pas in de halve finale gewipt werd door Senegal.

Burkina Faso, zonder de geblesseerde Charleroi-doelman Koffi in de kooi, vaarde in de eerste helft gewoon verder op zijn roze wolk. Yago en Onana zorgden voor de 2-0-ruststand en vlak na de pauze deed Ouattara er nog een schepje bovenop.

Kameroen had een mirakel nodig om zonder lege te handen te eindigen en voor de ogen van de fans in Yaoundé voltrok dat mirakel zich ook. Twintig minuten voor tijd zette Bahoken de remonte in gang, Aboubakar dwong met twee doelpunten vlak voor affluiten alsnog verlengingen af.

In die verlengingen vielen er geen goals meer, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Bij 3-2 voor Kameroen miste Burkinees Touré als eerste vanop de stip. Bij 4-3 kon Oyongo het gastland brons bezorgen en die kans liet hij niet liggen.

Kameroen sluit zijn toernooi zo af met een bronzen troostprijs. Zondagavond om 20.00 uur vindt de finale plaats tussen Senegal en Egypte.