Jorre Verstraeten moet vrede nemen met 7e plaats in Grand Slam van Parijs

Het begin van een reeks wedstrijden die eindigden in een golden score. Zowel in de kwartfinale als in de herkansing, kwam het tot verlengingen.

Mijn toernooi is geslaagd, maar ik had liever voor de medailles gevochten.

"Ik domineerde wel alle wedstrijden, maar met domineren en toch verliezen, koop je niets", reageert Verstraten.

De Grand Slam in Parijs was voor de judoka het eerste toernooi na de Olympische Spelen in Tokio. "Ik liep in november een knieblessure op, waardoor ik noodgedwongen extra rust moest inbouwen."

"Ik heb in de voorbereiding op Parijs geen enkele buitenlandse stage kunnen meedoen. Het hoofddoel voor vandaag was dan ook zoveel mogelijk wedstrijden vol te maken en zo lang mogelijk op de tatami te staan."

"Met drie golden scores is het toernooi voor mij in dat opzicht dan toch geslaagd, maar ik had liever voor de medailles gevochten", is Verstraeten eerlijk.

Over 14 dagen komt de Belg opnieuw in actie op de Grand Slam van Tel Aviv.