IOC reageert op incident met NOS-journalist: "Er was iemand iets te ijverig"

Net toen NOS-journalist Sjoerd den Daas in het journaal aan zijn praatje wou beginnen, werd hij hardhandig weggetrokken. De tussenkomst van de Chinese veiligheidsmedewerkers ging al snel het internet rond. Wat was er nu aan de hand?

Het IOC reageert kort op het incident en noemt het "een geïsoleerd geval". Daarmee lijkt het vooral te willen benadrukken dat niet alle journalisten in China zo behandeld zullen worden.

"Dit was een ongelukkige situatie", klinkt het. "We hebben intussen ook al contact gehad met de NOS."

"Iemand was net iets te ijverig, maar nadien heeft de journalist snel zijn interventie kunnen hervatten."

Journalisten maken in Peking deel uit van een gesloten circuit. Als onderdeel van de coronamaatregelen mogen ze enkel bij de stadions, het mediacenter en de accomodaties komen.

"Als je binnen die bubbel blijft, verzekeren we je dat je je werk als journalist zal kunnen blijven doen. We hopen en denken dat dit een eenmalig feit was."