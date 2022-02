Ine Joris vervangt geblesseerde Becky Massey bij de Belgian Cats

De voorbereiding van de Belgian Cats op het WK-kwalificatietoernooi verloopt zeker niet vlekkeloos. Vlak voor het vertrek naar Washington testte Julie Vanloo positief op het coronavirus, nu moet ook Becky Masey afhaken.



De forward van Kangoeroes Mechelen sukkelt met een voetblessure en wordt in de selectie vervangen door de 20-jarige Ine Joris van Phantoms Boom.



De Belgian Cats spelen op 10 februari in Washington tegen Puerto Rico en treffen een dag later de Verenigde Staten. Daarna zakken ze af naar de Dominicaanse Republiek voor hun match tegen Rusland.



In de poule van België staan nog 2 WK-tickets op het spel. De VS is als olympisch kampioen al zeker van WK-deelname.