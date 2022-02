Carlo Ancelotti blijft warm en koud blazen over Eden Hazard: "Heb echt geen problemen met hem"

"Galacticos in el limbo (Galacticos in het vagevuur)" kopt de Spaanse sportkrant AS, met een foto van een norse Hazard en lachende Bale en Jovic op de bank bij Real Madrid.

Aanleiding is de slotfase van de bekermatch tegen Bilbao - die Real uiteindelijk verloor - waarin Hazard na minutenlang opwarmen weer moest afdruipen naar zijn stoeltje. Het werd door een brede glimlach beantwoord door lotgenoot Gareth Bale.

"Ik heb dat zelf niet gezien", zei Ancelotti erover. "Ik weet ook niet waarom hij lachte, maar het lijkt mij niet belangrijk. Ik wou Ceballos en Hazard in de extra tijd brengen, daarom dat ik ze liet opwarmen."

"Soms warmt een speler op, maar moet hij er toch mee stoppen, omdat je niet iedereen kunt brengen", wuift de coach het akkefietje weg.

Een probleem-Hazard is er in de ogen van de Italiaan dan ook helemaal niet. "Ik heb op persoonlijk vlak geen problemen met hem. Hij is ook fysiek in orde. Als hij niet speelt, is het omdat ik de voorkeur geef aan iemand anders."

"In de vorige ronde heeft hij toch gespeeld tegen Elche (Hazard werd zelfs matchwinnaar), het is dus niet zo dat hij nooit speelt. Meer moet je er niet achter zoeken, we hebben geen geheimen."