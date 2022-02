Biatlete Lotte Lie blikt vooruit: "Door wind zullen we verrassingen krijgen"

Maandag opent Lotte Lie haar reeks wedstrijden met de 15 km individueel in het National Biathlon Centre in Zhangjiakou. Ze maakt naar eigen zeggen op dit nummer het meeste kans op een goed resultaat. Daarin moet 4 keer geschoten worden en een misser is meteen goed voor 1 minuut straftijd.

Lie beschouwt het schieten als haar sterkste punt. Van alle biatletes met WB-punten waren 92,1% van haar schoten raak, enkel WB-leidster Røiseland heeft een beter percentage. "Met het geweer ben ik tot nu heel stabiel geweest."

Maar in het National Biathlon Centre bemoeilijkt de wind dat onderdeel wel, dat werd meteen duidelijk in de gemengde estafette. "De wind is heel veranderlijk. Soms is die je gunstig gezind, dan weer niet. Ik denk dat we daardoor verrassende resultaten en podia zullen krijgen."

In Zhangjiakou is het bovendien erg koud. "In het biatlon zijn de pakken dun, maar je wil toch ook vermijden dat je vingers koud worden. Want dan wordt het heel moeilijk om te schieten. Op dit parcours krijg je trouwens niets gratis, je moet altijd blijven werken. Er zijn veel bochten, een goede techniek is noodzakelijk."