Beerschot gaat nieuw trainingscomplex bouwen van 7 miljoen euro

Sportief zit Beerschot in zwaar weer en dreigt de degradatie. Maar dat wil niet zeggen dat de club niet denkt aan de toekomst op langere termijn. Op het Universiteitsplein moet de komende jaren een spiksplinter nieuw trainingscomplex verrijzen.

"Het complex brengt de eerste ploeg en de jeugdwerking in één gebouw onder, met elk een eigen vleugel", schrijft Beerschot op zijn website. "Er worden aparte kleedkamers, fitnessruimtes en medische kabinetten voorzien."

"Voor de A-kern komt er ook een spelershome en de jeugdploegen en de topsportschool krijgen een multifunctionele sporthal."

Het is dankzij die band met de topsportschool dat ook Sport Vlaanderen in het project investeert. De 7 miljoen euro worden netjes verdeeld over de eigenaars van de club en Sport Vlaanderen. "Het geld komt dus niet uit het sportieve budget van Beerschot."

Eind februari dient de club een bouwaanvraag in en aan het einde van dit seizoen zouden de werkzaamheden al moeten beginnen. "Met dit project trekt Beerschot duidelijk de kaart van de jeugd. Met deze investering willen we inzetten op een verdere professionalisering van de club."