21-jarige Zweed verrast olympisch kampioen Kingsbury op spectaculaire moguls

Wallberg was op een groot kampioenschap nog nooit verder geraakt dan de vierde plaats op het WK 2019. De youngster kon nog nooit een wereldbekermanche over de bergjes winnen, al eindigde hij dit seizoen wel 3 keer tweede achter Kingsbury.



Het duel stond dus vast. In de laatste run van de finale kwam Wallberg uit op 83,23 punten, een punt meer dan Kingsbury. Die liet de kans liggen om net als zijn landgenoot Alexandre Bilodeau 2 titels op een rij (2010 en 2014) te pakken. In 2014 eindigde Kingsbury net als vandaag tweede.



Het brons was voor de Japanner Ikuma Horishima met 81,48 punten. De moguls staan sinds 1992 op het olympische programma.