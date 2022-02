Zes jaar geleden de laatste Antwerp-Union: hoe zagen beide clubs er toen uit?

Talent, een cultspits en 4e trainer

In oktober ontslaat de club Fred Vanderbiest om vervolgens David Gevaert (en de veelbesproken John Bico als sportief directeur) aan te stellen. Alleen houdt ook hij het al na minder dan een maand voor bekeken. Uiteindelijk neemt Wim De Decker het roer in handen. De sterke man op dat moment? Patrick Decuyper.

Op het middenveld lopen dan weer de talentvolle Geoffrey Hairemans, aangevuld met ervaren rot Fabien Camus. In de aanval lopen de bekendste namen met topaankoop Tuur Dierckx (overgekomen van Club Brugge), ex-Cercle-spits William Owusu en voormalig scherpschutter Bjorn Vleminckx (gratis weggeplukt na een mislukt Turks avontuur).

De basiself van Antwerp tegen Union zou bij heel wat supporters herinneringen naar boven halen. In doel krachtpatser Nicaise Kudimbana. Voor hem maken onder meer Maxim Biset, Steve Colpaert en Alexander Corryn deel uit van de verdedigingsmuur.

Belgenbastion Union

Alleen waren de financiële middelen allerminst wat ze nu zijn. Voorzitter Enrico Bove kon de club redden door enkele Italiaanse sponsors aan te trekken, maar dat resulteert niet in toptransfers.

In 2016 is tegenstander Union dan nog een grijze muis in de Proximus League. Een vergane glorie die zelfs even op de rand stond van vierde klasse en met het nodige geluk weer rustig kon opklimmen.

Aguemon in duel met Camus.

Voorts is de ploeg een verzameling van spelers met een bescheiden verleden in eerste klasse. Mohammed Aoulad en Gertjan Martens zijn de “bekendste” namen.

Union shopt vooral Belgisch. In de basiself van de bewuste match tegen Antwerp staan maar liefst tien Belgen - afgelopen zondag waren dat er amper twee. Alleen aanvaller Yannick Aguemon komt niet uit eigen land.

Zege Antwerp basis voor latere titel

Antwerp zou het duel tegen Union al in de eerste tien minuten naar zijn hand zetten. Corryn brengt The Great Old op aangeven van Dierckx snel op voorsprong, een eigen doelpunt van Mpati doet alle hoop van de bezoekers verdwijnen.



De driepunter blijkt verderop in het seizoen cruciaal. Vier maanden later promoveert Antwerp na 13 jaar zwoegen opnieuw naar eerste klasse na twee felbevochten duels tegen Roeselare. Union zou vier jaar later dat voorbeeld volgen.