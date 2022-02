Weer prijs voor Lotto-Soudal: jonge Maxim Van Gils imponeert bergop in Saudi Tour

"Dit is erg speciaal, want ik ben geen veelwinnaar", vertelde een bescheiden Maxim Van Gils in het flashinterview. "Ik had echt een goeie dag. Mijn ploeg deed het prima om me in de eerste waaier te loodsen. Daar moest ik energie sparen en het afmaken."



Lotto-Soudal won al met Caleb Ewan in deze Saudi Tour. "Hij had veel vertrouwen in me en motiveerde me elke dag. Het is erg fijn dat ik het kan afronden."

Van Gils snijdt morgen als leider de slotrit aan. "We moeten gefocust blijven, maar mijn ploeg is erg sterk. We gaan weer voor ritwinst met Caleb en ik moet deze eindzege thuisbrengen."