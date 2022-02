Opnieuw versterking voor Roberto Martinez: hoog aangeschreven assistent-trainer Chelsea naar Rode Duivels

Anthony Barry combineerde zijn rol bij Chelsea eerder met die van assistent bij de Ierse voetbalbond. Die laatste maakte vanmiddag bekend dat Barry met onmiddellijke ingang naar de Rode Duivels trekt.





“De kans om naar België te trekken en deel uit te maken van een WK kon ik niet afwijzen”, vertelt Anthony Barry.

De Engelsman staat bij kenners hoog aangeschreven. Volgens ingewijden is hij een cruciale schakel in het team van Thomas Tuchel, die Barry meerdere keren moest overtuigen om te blijven na aanbiedingen van andere clubs.

Volgens Engelse media wou onder meer Frank Lampard hem maar al te graag meenemen naar Everton.

Barry, die ook bekend staat als een goeie people manager, speelt naar verluidt een grote rol bij de stilstaande fases van Chelsea.

"Wat hij het team bijbrengt, is onbetaalbaar", liet doelman Marcus Bettinelli recent optekenen. "Hij is belangrijk bij stilstaande fases, maar dat is niet het enige. Hij coacht ons op dagelijkse basis samen met de trainer."