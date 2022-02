Lingard liep transfer mis door zaak-Greenwood: "Maar ik blijf professioneel"

Rangnick vertelde ook nog dat Lingard had gevraagd voor enkele dagen verlof, om even zijn hoofd leeg te kunnen maken. De speler zelf ontkent dat nu op Twitter, maar verzekert wel zijn toewijding naar de club toe.



"Het was de club zelf die me voorstelde om dagen vrijaf te nemen! Maar mijn hoofd is leeg en ik zal altijd professioneel zijn als ik opgeroepen wordt. Ik zal me altijd 100 procent geven", besloot Lingard.