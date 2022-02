Filip Joos over derby Inter-Milan: "Match van de laatste kans voor Milan"

Vanavond staat in Italië de Milanese stadsderby tussen Internazionale en AC Milan op het programma. 'Il derby della Madonnina' spreekt altijd tot de verbeelding, maar dit seizoen is het eigenlijk de enige topmatch in Europa waar nog echt voor de knikkers wordt gespeeld. Filip Joos blikt vooruit.

Inter is écht wel de favoriet!

We bellen Filip Joos in volle voorbereiding op zijn live commentaar van de Milanese derby, een match waar hij altijd naar uitkijkt, maar nu net iets meer. "Deze Derby della Madonnina gaat echt nog om iets. Dit is een onvervalste topper waar nog klassementsgevolgen aan vasthangen. Niet zoals bijvoorbeeld Manchester City-Tottenham, wat op papier een topper is maar in realiteit een wedstrijd tussen 2 teams die 21 punten uit mekaar staan." "Inter is echt wel de favoriet, ze staan ook vier punten voor met één match minder gespeeld. Maar voor Milan is het een beetje de wedstrijd van de laatste kans. Als ze deze match winnen, zitten ze echt wel weer in de titelstrijd. Maar ook Napoli zal met interesse naar deze derby kijken."

Barella is peper, Tonali de nieuwe Pirlo

Op het middenveld is Inter baas met Brozovic, Barella en Calhanoglu. "Die laatste hoort echt wel bij de topmiddenvelders in Europa", vindt Joos. Ook Barella heeft een extra motivatie want die is geschorst voor de CL match tegen Liverpool. "Dat gaat alle remmen los zijn, dat wordt mooi om naar te kijken. Barella dat is peper, hij is heel dynamisch." Bij Milan is Sandro Tonali heel goed bezig en hij heeft de hoge verwachtingen die er voor hem waren dan toch ingelost. “Op dit moment kan je echt wel geloven: hij wordt de nieuwe Pirlo. Vorig seizoen was hij te plat, maar dit jaar heeft hij echt die stap gezet en is hij bijna een leidersfiguur aan het worden. Knap op je 21e." "Ook ex-international Nicola Berti werd gevraag naar zijn mening over de twee en hij ging echt wel all-in voor Barella want dat is echt wel zijn mannetje. Maar van Tonali vond hij het tof dat hij speelt met van die half afgezakte kousen zoals hijzelf. "

Dzeko is de intelligentste speler van de 22 op het veld

Vooraan is er volgens Filip geen vergelijking mogelijk. "Bij Inter spelen Edin Dzeko en Lautaro Martinez met z’n tweeën vooraan. Ibrahimovic, die niet zal spelen door een achillespeesontsteking, en Giroud staan bij Milan in de punt en krijgen dan meer steun van de flanken." Dan komt Saelemaekers het best uit de verf. "Ik denk dat Alexis gaat spelen. Hij biedt meer in balverlies en in een analyse las ik dat hij de meest tactisch onderlegde speler van de aanvalslinie werd genoemd." "Akkoord, Ibra en Giroud lopen niet meer en Leao is de man van de versnelling na het doorkoppen. Maar had iemand dat drie jaar geleden durven zeggen over Saelemaekers dan hadden ze die in een dwangbuis gestoken."

Had iemand dat drie jaar geleden durven zeggen over Saelemaekers dan hadden ze die in een dwangbuis gestoken Filip Joos, voetbalanalist

"Dzeko is de intelligentste speler van de 22 op het veld: by far! Hij is iemand die een geweldig gevoel heeft om ruimtes voor anderen te creëren. Heeft nog maar 9 doelpunten gemaakt, wordt ook binnenkort 36, maar is toch een geweldige koop gebleken."

Inter (53 goals) en Milan (47 goals) scoren allebei heel gemakkelijk. Maar het doelsaldo van Inter is wel +14. Milan daarentegen krijgt te gemakkelijk een doelpunt tegen.

Doodzonde dat San Siro gaat afgebroken worden

Door de coronamaatregelen is maar de helft van San Siro gevuld, maar dat is toch nog zo’n slordige 40.000 man. "We gaan ze horen, ook omdat de akoestiek in het stadion zeer goed is. Doodzonde dat het gaat afgebroken worden. Maar de nieuwe voetbaltempel zal ook wel iets hebben." De passie bij zo’n derby is uiteraard heel intens. "Als Inter thuis speelt, zie je altijd mensen, lawine-gewijs, naar beneden lopen van de trappen. Heel geëxalteerd met hun vuisten zwaaiend. Dat zal nu nog beter lukken omdat er minder volk is in het stadion, dus wat dat betreft zal het wel een spektakel zijn."

Inter versterkt, Milan deed niks, Juventus spendeerde

Met de wintermercato net achter de rug, is Inter volgens Joos de enige Milanese ploeg die echt versterkt is. "Ze hebben de Duitser Robin Gosens gekocht van Atalanta voor 28 miljoen als wisseloptie voor Perisic." Gosens, die wel nog geblesseerd is, kent het Italiaanse voetbal en hij kent het systeem van Inter. "Een straffe aankoop, maar ook geen wereldvedette. Hij heeft niet de beste voeten." Felipe Caicedo zal blij zijn dat hij weg is bij Genoa. "Inzaghi kent hem nog en zal hem goed kunnen gebruiken als troefkaart in de laatste minuten. Hij was de man die Lazio Roma na minuut 90 nog veel punten heeft geschonken vorig seizoen." "Tel daar nog eens Scamacca en Fratesi van Sassuolo bij en dan kan je wel zeggen dat Inter “gebougeerd” heeft op de transfermarkt."

Robin Gosens is een straffe aankoop, maar ook geen wereldvedette. Filip Joos, voetbalanalist

Dat is een groot contrast met Milan. “Milan heeft eigenlijk niets gedaan. Ze hadden absoluut nood aan een verdediger en een centrumspits. " Enkel de 18-jarige Marko Lazitic van Rode Ster Belgrado werd gehaald voor 4 miljoen. "Die had posters van Ibrahimovic op z’n kamer hangen, maar daarom ben je nog geen Ibrahimovic", lacht Joos. "Maar trainer Pioli gaat die wel kansen geven." De politiek van Milan is al enkele jaren meer kostenbeperkend. "Ze springen niet meer verder dan hun stok lang is. Calhanoglu, Donnarumma en binnenkort ook Kessié zijn weg omdat ze geen zotte lonen meer betalen." Bewonderenswaardig en toekomstgericht heet dat. Jonge spelers een kans geven die nog alles te bewijzen hebben, zoals ook Saelemaekers. "Natuurlijk hebben ze Ibrahimovic die enorm veel kost. Maar hij is de maïzena die iedereen samenbindt. Maar Milan is de club die de deur dichtgooit voor makelaars al Raiola."

Juventus heeft gekocht alsof het 1999 was en andere ploegen denken: "Fuck man!" Filip Joos, voetbalanalist