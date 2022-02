Coronabesmetting houdt Sanne Cant dit weekend weg uit Maldegem en Lille

Sanne Cant eindigde vorige week zaterdag 10e op het WK veldrijden in Fayetteville.

Normaal gezien zou ze dit weekend deelnemen aan de Parkcross in Maldegem morgen en de Krawatencross in Lille (X²O-trofee) overmorgen. Maar een positieve coronatest gooit roet in het eten.

"Sanne zit momenteel in thuisisolatie", meldt haar team IKO-Crelan. "We wensen haar een spoedig herstel toe."





Cant staat 5e in de X²O-trofee. Lucinda Brand leidt met een bonus van 21 seconden op Denise Betsema. Dat wordt dus nog een boeiende strijd in de laatste twee X²O-crossen.